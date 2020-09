Milan, spunta un nome nuovo per il centrocampo

Il Milan non intende fermarsi a Sandro Tonali per rinforzare la mediana, sta pensando a più profili. Ne spunta uno nuovo: è Ibrahim Sangaré del Tolosa.

Non solo Sandro Tonali, il Milan pensa a un altro rinforzo per il centrocampo. Non è un mistero che Paolo Maldini e Frederic Massara abbiano trattato Tiemoué Bakayoko.

Le negoziazioni con il Chelsea vivono una fase di stallo, dato che i Blues chiedono circa 30 milioni di euro per vendere il mediano francese. La dirigenza rossonera ha valutato anche Boubakary Soumaré del Lille e Florentino Luis del Benfica, però anche queste non sono operazioni facili.

Calciomercato Milan, idea Ibrahim Sangaré

Stando a quanto rivelato oggi dal quotidiano Tuttosport, il Milan ha anche un quarto nome nella propria lista per il centrocampo. Si tratta di Ibrahim Sangaré, ivoriano classe 1997 che milita nel Tolosa.

Rispetto agli tre colleghi, ha un prezzo del cartellino più basso: costa circa 10 milioni. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2021 e dunque il suo acquisto rappresenta un’occasione di mercato interessante per più società. Nelle ultime settimane si è parlato soprattutto di Tottenham, ma anche l’Arsenal si è fatto avanti.

Sangaré è un mediano forte fisicamente (è alto 191 centimetri), bravo nel recuperare palloni e discreto dal punto di vista tecnico. Per il Milan può essere una interessante alternativa a Bakayoko, Soumaré e Florentino Luis.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Calciomercato Milan – Occasione Keita: formula e cifre dell’affare