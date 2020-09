Calciomercato Milan – Occasione Keita: formula e cifre dell’affare

Keita Baldé probabilmente lascerà il Monaco, dove ormai non rientra nel progetto tecnico. Il Milan potrebbe pensarci per migliorare il reparto offensivo.

Il Milan ha già preso alcuni rinforzi per la squadra, ma il calciomercato non è affatto finito. Paolo Maldini e Frederic Massara vogliono dare a Stefano Pioli ulteriori innesti.

Sicuramente arriverà un nuovo difensore centrale e probabilmente anche un altro centrocampista. Però non va affatto escluso che la dirigenza rossonera possa fare un colpo nel reparto offensivo, dopo aver già preso Brahim Diaz dal Real Madrid in prestito secco.

Oggi il quotidiano Tuttosport lancia l’ipotesi Keita Baldé, finito ai margini nel Monaco e desideroso di cambiare aria. Non gli dispiacerebbe affatto tornare in Italia, dove ha già vestito le maglie di Lazio e Inter. Ha già avuto dei contatti con Fiorentina e Sampdoria, ma un’opzione come il Milan sarebbe maggiormente gradita.

Il club rossonero per adesso non si è mosso per Keita Baldé, ma se lo facesse ci sarebbe la possibilità di prendere un giocatore duttile a buone condizioni economiche. Infatti, il 25enne senegalese sa giocare in più posizioni in campo: esterno offensivo, seconda punta e prima punta. Il Monaco, stando a quanto riferito da Tuttosport, è disponibile a cederlo con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a circa 15 milioni di euro.

Potrebbe diventare un’idea concreta per il calciomercato Milan più in là. In questo momento Paolo Maldini e Frederic Massara hanno altre priorità, cessioni e acquisto di un difensore centrale, ma non è escluso che nelle prossime settimane possano farsi avanti per l’ex Lazio.

