Shamrock Rovers-Milan, Bradley: “Crediamo di poter vincere”

ìParla il tecnico degli irlandesi dello Shamrock Rovers in vista del match contro il Milan, in programma giovedì alle ore 20. Ecco le sue dichiarazioni

Poco più di 48 ore e il Milan farà il suo esordio stagionale in Europa League. I rossoneri torneranno ad assaporare l’aria internazionale, giocando il secondo turno preliminare contro lo Shamrock Rovers di Stephen Bradley.

Il tecnico – intervenuto al sito ufficiale del club – ha parlato in vista del match di giovedì alle ore 20.00: “Sarà ovviamente un match difficile, ma seguiremo un piano di gioco per cercare di vincere la partita, come facciamo sempre d’altronde.

Siamo consapevoli che ci saranno momenti in cui soffriremo e dovremo barricarci. È normale quando giochi contro una squadra di questo livello, ma onestamente credo che abbiamo abbastanza qualità per causare dei problemi e per creare occasioni pericolose.

Può succedere di tutto, dobbiamo credere di poter vincere ogni partita. Sappiamo cosa dobbiamo fare. Giocheremo contro un top team, ma crediamo di poter fare male”.

LEGGI ANCHE: NUOVO IDEA PER IL CENTROCAMPO