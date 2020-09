Shamrock Rovers-Milan, un dubbio nella formazione rossonera

Stefano Pioli ha praticamente deciso lo schieramento da impiegare per Shamrock Rovers-Milan del preliminare di Europa League. Un’unica incognita per lui.

Il Milan giovedì sera sarà di scena a Dublino nella prima partita valida per il preliminare di Europa League 2020/2021. La squadra di Stefano Pioli se la vedrà contro lo Shamrock Rovers, capolista del campionato in Irlanda.

Il mister rossonero ha le idee abbastanza chiare sulla formazione da schierare. Confermato il modulo 4-2-3-1. In porta ci sarà Gianluigi Donnarumma. In difesa mancheranno Andrea Conti, Alessio Romagnoli e Mateo Musacchio. Dunque la retroguardia sarà composta da Davide Calabria, Matteo Gabbia, Simon Kjaer e Theo Hernandez.

In mediana agiranno Ismael Bennacer e Franck Kessie, con Sandro Tonali che si accomoderà in panchina e forse entrerà solamente nel finale. L’ex Brescia ha ripreso ad allenarsi da pochi giorni e quindi la sua condizione fisica non è ottimale.

Sulla trequarti sono sicuri di essere titolari Hakan Calhanoglu e Samuel Castillejo, mentre l’altra maglia è contesa. Ci sono in ballottaggio Brahim Diaz e Alexis Saelemaekers. Anche Lucas Paquetà vorrebbe avere un’occasione in Europa League, ma probabilmente si dovrà accomodare in panchina.

Come centravanti, salvo sorprese, agirà Zlatan Ibrahimovic. Ieri lo svedese è tornato ad allenarsi in gruppo e dovrebbe partire titolare a Dublino. Si farà comunque trovare pronto Lorenzo Colombo, giovane attaccante che ha destato buone impressioni nelle amichevoli. Da ricorda che Ante Rebic mancherà per squalifica e Rafael Leao per problemi fisici.

SHAMROCK ROVERS-MILAN: PROBABILE FORMAZIONE ROSSONERA

(4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Brahim Diaz (Saelemaekers); Ibrahimovic.

