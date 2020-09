Tonali in lista UEFA: sarà convocato per Shamrock-Milan

Sarà nella lista dei convocati per Shamrock Rovers-Milan anche Sandro Tonali, colpo di mercato rossonero per il centrocampo. Difficilmente, però, giocherà.

Domani il Milan volerà dall’Italia in direzione Irlanda per affrontare giovedì lo Shamrock Rovers. Un match da non sottovalutare, dato che la squadra avversaria è più avanti nella preparazione.

Stefano Pioli ha recuperato Zlatan Ibrahimovic, un giocatore che ha la mentalità giusta per evitare che i compagni prendano sottogamba l’impegno di Dublino. Lui vuole vincere anche le partitelle in allenamento, quindi figuriamoci un preliminare di Europa League che è una partita ufficiale.

Farà parte della trasferta irlandese anche Sandro Tonali, presentato ieri in conferenza stampa a Milanello. Inizialmente non era stato inserito in lista UEFA, ma La Gazzetta dello Sport spiega che l’ex talento del Brescia è stato aggiunto e dunque potrà essere impiegato. Essendosi allenato solamente per pochi giorni, è difficile pensare che giochi. Ad ogni modo, lui è a disposizione di Stefano Pioli.

Tonali in conferenza ha spiegato che non gli servirà tanto tempo per raggiungere il 100% della forma. Sta lavorando intensamente sia dal punto di vista fisico che mentale, vuole farsi trovare pronto per questa avventura al Milan che sogna da tempo.

