Milan, missione Europa: Ibrahimovic recuperato per Dublino

Il Milan è ormai pronto per affrontare lo Shamrock Rovers nel preliminare di Europa League. Giovedì ci sarà anche Zlatan Ibrahimovic, recuperato al 100%.

Si avvicina per il Milan la prima partita ufficiale della stagione 2020/2021. Domani la squadra rossonera volerà a Dublino, dove giovedì alle 20:00 affronterà lo Shamrock Rovers nel secondo turno preliminare di Europa League.

Oggi La Gazzetta dello Sport conferma che Stefano Pioli ha recuperato Zlatan Ibrahimovic, che ha smaltito un piccolo infortunio che gli aveva fatto saltare le ultime due amichevoli. Lunedì il centravanti svedese è tornato a lavorare in gruppo e sarà presente per la trasferta in Irlanda.

Il Milan non vuole fallire, di fronte avrà un avversario da non sottovalutare ma neanche da affrontare con paura. Serve vedere la squadra post-lockdown che in campionato ha impressionato tutti per personalità, gioco e risultati. La qualificazione alla fase a gironi dell’Europa League è molto importante, anche se comunque dovrà passare attraverso altre due partite dopo quella contro lo Shamrock Rovers.

Pioli dovrà rinunciare ad alcuni giocatori. In difesa non avrà a disposizione Andrea Conti, Alessio Romagnoli e Mateo Musacchio. In attacco mancheranno Rafael Leao e Ante Rebic (squalificato per 3 giornate).

