Calciomercato Milan: Chiesa, Milenkovic e Pezzella non rinnovano

Il Milan punta a tre giocatori della Fiorentina: Nikola Milenkovic, Federico Chiesa e German Pezzella. Nessuno di questi vuole rinnovare con i viola.

Il Milan vuole fare spesa in casa Fiorentina. I rossoneri puntano a Nikola Milenkovic, Federico Chiesa e German Pezzella. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, il Milan deve soltanto aspettare, perché nessuno dei tre vuole rinnovare con i viola. Il più semplice da raggiungere per la società di Via Aldo Rossi è Pezzella, già considerato in uscita dal club gigliato.

Per Chiesa e Milenkovic la questione è diversa, poiché la Fiorentina vorrebbe prolungare a tutti i costi, ma i giocatori non hanno intenzione. I tre viola hanno tutti il contratto in scadenza nel 2022 e i rossoneri potrebbero far leva su questo per abbassare le pretese. Nel frattempo il direttore sportivo Pradè ha smentito ogni trattativa con il Milan.

MILAN, PRADÈ: “NESSUNA TRATTATIVA CHIESA”