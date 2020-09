Calciomercato Milan – Il PSG si inserisce su Soumaré

Leonardo vuole riportare Boubakary Soumaré al PSG, dove è cresciuto prima di approdare al Lille. Il talento francese è stato anche nel mirino del Milan.

C’è anche Boubakary Soumaré tra i giocatori che il Milan ha preso in considerazione per rinforzare il centrocampo. Tuttavia, al momento non ci sono le condizioni economiche per fare tale operazione.

Il Lille chiede 35-40 milioni di euro per cedere il mediano francese e non intende accettare la formula del prestito. Il club rossonero ha sempre avuto come priorità Tiemoué Bakayoko, ma la trattativa con il Chelsea non si sblocca e dunque la dirigenza del Milan ha dovuto valutare pure altre opzioni per il centrocampo.

Soumaré difficilmente indosserà la maglia rossonera. Potrebbe, però, vestire quella del Paris Saint-Germain. Stando a quanto rivelato in Francia da Telefoot, il direttore sportivo Leonardo sta pensando seriamente di riportare il giocatore a Parigi. Il 21enne mediano è cresciuto proprio nel settore giovanile del PSG e nel 2017 dopo la scadenza del contratto si è trasferito a parametro zero al Lille. Vedremo se il calciatore tornerà a giocare nella capitale francese.