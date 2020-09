Milan, Galliani: “Ibra al Monza? In Serie A ci penseremo”

Adriano Galliani è tornato a parlare di Zlatan Ibrahimovic. L’ex amministratore delegato rossonero, oggi al Monza, ha ammesso che la trattativa non è fattibile nell’immediato, ma in futuro le cose potrebbero cambiare.

Adriano Galliani continua a sognare Zlatan Ibrahimovic per il suo Monza. Intervistato da Telenova, l’ex amministratore delegato del Milan ha parlato dell’attaccante svedese: “Al momento non è fattibile portarlo al Monza. Se andassimo in Serie A, ci penseremo. Con Ibra abbiamo un rapporto bellissimo. Dopo che l’ho ceduto al PSG non mi ha parlato per un anno e mezzo, ma poi si è risolto tutto”.

Galliani ha poi parlato del match amichevole tra il suo passato e il suo presente, Milan e Monza. Una gara che si è giocata a San Siro e che ha visto i rossoneri trionfare 4-1: “L’ha vista anche il presidente. Mi è dispiaciuto non poter essere allo stadio”.