Real Madrid, Bale saluta i compagni: firma imminente

Gareth Bale è a un passo dal ritorno al Tottenham. Il gallese avrebbe già salutato i compagni e lo staff del Real Madrid.

Gareth Bale è stato per alcuni giorni accostato al Milan, come sogno di mercato. Il gallese però aveva un altro sogno: quello di tornare al Tottenham. Secondo quanto riferisce il programma televisivo spagnolo Jugones, il gallese, dopo l’allenamento, avrebbe già salutato i compagni di squadra del Real Madrid per poi iniziare la sua nuova avventura, ancora con la maglia degli Spurs. Bale dovrebbe firmare a breve con il Tottenham e l’ufficialità dovrebbe arrivare nel weekend.

Secondo quanto scrive il quotidiano Indepedent, il Tottenham pagherà solo metà dell’ingaggio da 15 milioni presente sul contratto del gallese. Il club madrileno ha già tolto la sua maglia dallo store ufficiale. Il numero 11 presente sulle spalle del trentunenne dovrebbe passare a uno tra Vinicius e Asensio.

