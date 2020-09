Milan, esordio per Tonali e Diaz. Pioli: “Sono giocatori forti”

Stefano Pioli commenta positivamente la prima apparizione ufficiale in rossonero di Sandro Tonali e Brahim Diaz in occasione di Shamrock-Milan.

Il match Shamrock Rovers-Milan 0-2 è stato il debutto ufficiale di questa stagione per la squadra rossonera e non solo. Ha rappresentato pure la partita di esordio per Sandro Tonali e Brahim Diaz con la nuova maglia.

I due neo-arrivi sono entrati insieme all’84 al posto di Ismael Bennacer e Hakan Calhanoglu. Pochi minuti per loro, però ci hanno messo il giusto atteggiamento ed era importante cominciare a prendere confidenza in campo con i compagni.

Stefano Pioli al termine del match contro lo Shamrock Rovers ha commentato a Milan TV l’esordio di Tonali e Diaz: «Stanno bene, anche se stanno lavorando a Milanello da poco. Gli serve del tempo di adattamento. Comunque sono giocatori forti, ragazzi seri e intelligenti. Sono pronti e disponibili, è chiaro che gli serva del minutaggio per entrare ancora più dentro la squadra dato che ci aspettano diverse partite».

Pioli è contento di come stanno lavorando i due giovani talenti, arrivati da poco ma che gli stanno già facendo vedere qualità importanti. Torneranno entrambi utilissimi nelle prossime gare della stagione.

