Shamrock-Milan: curiosità, statistiche e precedenti | VIDEO

Alle 20:00 di questa sera il Milan scende in campo per la prima partita ufficiale dell’anno. L’avversario è lo Shamrock Rovers, e la partita è valida per il secondo turno di preliminare di Europa League. Si gioca a gara secca: chi vince passa al turno successivo. I rossoneri hanno tutto da perdere, e Stefano Piolo sa di non poter sottovalutare l’avversario. La differenza tecnica e tattica è enorme, ma loro hanno tanti minuti nelle gambe. Andiamo a vedere insieme qualche curiosità e statistica della partita in programma stasera a Dublino.

Shamrock-Milan si gioca stasera alle ore 20:00 a Dublino, è il secondo turno preliminare di Europa League.

Nessun precedente fra le due squadre. Il Milan ha giocato contro le irlandesi 2 volte (1 vittoria e 1 pareggio), entrambe contro l’Athlone Town (sedicesimi Coppa UEFA, anno 1975/1976).

Le squadre italiane contro le irlandesi sono imbattute: sei confronti, cinque vittorie e un pareggio. L’ultimo confronto nella stagione 2010/2011: lo stesso Shamrock affrontò la Juventus, anche in quel caso ai preliminari di Europa League.

Lo Shamrock ha giocato 11 partite di campionato e ha ottenuto 29 punti. Al primo turno preliminare hanno superato i finlandesi dell’Ilves ai calci di rigore.

Shamrock-Milan sarà una partita secca. I rossoneri non giocavano una partita unica in una competizione europea dalla finale del Mondiale per Club del 2007 contro il Boca Juniors (4-2 il risultato finale in favore del Milan).

Il Milan torna in campo 47 giorni dopo l’ultima partita ufficiale. Negli ultimi 60 anni di storia è un record: il precedente era di 49 fra il 1984/85 e il 1985/86.