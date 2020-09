Shamrock-Milan, probabili formazioni: chance per Gabbia e Saelemaekers

Stefano Pioli ha scelto l’undici titolare del Milan per affrontare lo Shamrock Rovers nel preliminare di Europa League. Scopriamo le probabili formazioni.

Il Milan stasera non avrà tutti gli effettivi a disposizione contro lo Shamrock Rovers. Stefano Pioli dovrà fare delle rinunce nella prima partita del preliminare di Europa League in Irlanda.

Mancheranno Andrea Conti, Mateo Musacchio, Alessio Romagnoli, Ante Rebic e Rafael Leao. Invece l’assenza di Lucas Paquetà è una scelta tecnica dell’allenatore, scontento del centrocampista brasiliano. Comunque a Dublino verrà schierata una formazione assolutamente in grado di avere la meglio sugli avversari.

Europa League, probabili formazioni Shamrock Rovers-Milan

Nel 4-2-3-1 di Pioli ovviamente ci sarà Gianluigi Donnarumma a difendere la porta del Milan. In difesa i terzini saranno Davide Calabria a destra e Theo Hernandez a sinistra, mentre al centro giocheranno Matteo Gabbia e Simon Kjaer.

A centrocampo la solita coppia titolare composta da Franck Kessie e Ismael Bennacer. Sandro Tonali è convocato, però non è ancora in condizione ottimale e partirà dalla panchina. Il riferimento in attacco sarà, ovviamente, Zlatan Ibrahimovic.

Alle spalle del centravanti svedese agiranno Samuel Castillejo, Hakan Calhanoglu e Alexis Saelemaekers. L’esterno belga ex Anderlecht ha vinto il ballottaggio con Brahim Diaz, comunque pronto a subentrare a partita in corso se sarà necessario.

Lo Shamrock Rovers allenato da Bradley dovrebbe scendere in campo con un modulo 3-4-3. In porta Mannus protetto dal terzetto difensivo O’Brien-Lopes-Grace. A centrocampo Finn e Lafferty sulle corsie laterali. Gli interni saranno McEneef e O’Neill. In attacco Burke e Byrne supportano la prima punta Greene.

SHAMROCK ROVERS-MILAN: PROBABILI FORMAZIONI

Shamrock Rovers (3-4-3): Mannus; O’Brien, Lopes, Grace; Finn, McEneef, O’Neill, Lafferty; Burke, Greene, Byrne.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic.

