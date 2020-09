LIVE | Shamrock-Milan 0-0, gol e risultato in tempo reale di Europa League

La diretta live di Shamrock-Milan, il secondo preliminare di Europa League. Gol e risultato in tempo reale con aggiornamenti minuto per minuto sulla partita.

17′ – Buona azione costruita dal Milan, il tiro di Theo è deviato.

14′ – La prima occasione è di Byrne: splendido sinistro, Donnarumma risponde!

2′ – Buona manovra creata da Calhanoglu, sbaglia però Saelemaekers.

1′ – SI PARTE

A breve tutti gli aggiornamenti minuto per minuto su Shamrock-Milan. Segui la Diretta Live con noi!

Ci siamo! A Dublino sta per scendere in campo il primo Milan ufficiale dell’anno. Affronta lo Shamrock Rovers al secondo turno preliminare di Europa League. Partita secca, in caso di parità al termine dei tempi regolarmentari si procede con supplementari e rigori. Pioli ritrova Ibrahimovic che guida l’attacco nel 4-2-3-1, ormai modulo fisso dei rossoneri. Kessie e Bennacer in mezzo, Tonali parte dalla panchina.

Il tabellino di Shamrock-Milan

SHAMROCK (3-4-3): Manus; O’Brien, Lopes, Grace; Finn, Mceneffe, O’Neill, Farrugia; Byrne, Greene, Burke.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, T.Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic.

All: Pioli

Arbitro: Farkas.

SHAMROCK-MILAN, DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E IN STREAMING