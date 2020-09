Shamrock Milan dove vederla: SKY o DAZN? Canale tv e streaming

Shamrock-Milan si gioca questa sera alle ore 20:00 in Iralanda. Ecco come e dove vedere la partita in diretta tv e in streaming.

Shamorck Rovers–Milan è la prima partita ufficiale dei rossoneri per l’anno 2020-2021. Prima del deutto in Serie A, in programma lunedì contro il Bologna, la squadra di Stefano Pioli è impegnata in questo preliminare di Europa League. Sembra facile sulla carta, ma in realtà gli iralandesi sono un avversario da temere.

Se il Milan è di un livello superiore sul lato tecnico e tattico, lo Shamrock ha dalla propria una condizione fisica favorevole grazie alle undici partite di campionato già giocate (è in testa con 29 punti). In questa prima fase della stagione, la gamba può fare la differenza. Pioli conosce queste insidie e ha preparato la partita con grande applicazione. Servirà una prestazione importante da parte di tutti.

La buona notizia è che il Diavolo ha a disposizione Zlatan Ibrahimovic. Non c’è invece Paquetà, non convocato per scelta tecnica: probabilmente c’entra il Calciomercato, con il Lione pronto a fare un’offerta. Difficile vedere dal primo minuto l’ultimo acquisto Sandro Tonali.

Dove vedere Shamrock-Milan in tv

Shamrock-Milan non sarà visibile in TV. I preliminari di Europa League, infatti, sono un’esclusiva DAZN. Per poter vedere la partita in TV, quindi, bisogna avere una Smart TV oppure una chiavetta che permette di aggiungere contenuti multimediali al vostro televisore. In alternativa potrete scaricare l’app di DAZN su PlayStation 4 o Xbox One.

Shamrock-Milan in streaming

Come detto, la partita è visibile su DAZN.. Basterà quindi accedere al proprio abbonamento tramite il sito per vedere il preliminare di Europa League sul vostro computer. Se invece preferite dispositivi mobile come Smartphone o Tablet, bisognerà scaricare l’app di DAZN. (gratuita su tutti gli store) e accedere al vostro account. Tutto facile e veloce!

Diretta testuale

Se non avete la possibilità di vedere la partita, noi di MilanLive.it vi forniremo come sempre la diretta testuale del match, con tutti gli aggiornamenti minuto per minuto su ciò che succede durante la partita di Irlanda. La diretta live con risultato in tempo reale e con tutte le azioni più importanti della gara. Appuntamento alle 20:00 sul nostro sito.

Le probabili formazioni

Pioli ha a disposizione Ibrahimovic e lo schiererà dal primo minuto in attacco. Brahim Diaz parte dalla panchina, preferito Saelemaekers, almeno per il momento. In mezzo al campo Kessie e Bennacer, vedremo se ci sarà tempo e modo per il debutto di Tonali. In difesa, in assenza di capitan Romagnoli, gioca Matteo Gabbia con Kjaer.

Gli iralandesi si schierano invece per un 3-4-3. Bryne, Greene e Burke il probabile tridente d’attacco. Attenzione ai quinti: Lafferty e Finn potrebbero mettere in difficoltà la fase difensiva rossonera.

Shamrock Rovers (3-4-3): Mannus; O’Brien, Lopes, Grace; Finn, McEneff, O’Neill, Lafferty; Byrne, Greene, Burke.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic.

