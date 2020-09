Sky – Paquetà al Lione, per ora nessuna trattativa

Il Milan ha messo Lucas Paquetà sul mercato, ma non ha ancora avviato una trattativa per cederlo. Il Lione ha manifestato interesse per il brasiliano.

Lucas Paquetà è sulla lista dei partenti del Milan. Il brasiliano non è stato convocato per la gara di Europa League contro lo Shamrock Rovers. Nessuna questione di mercato però nella scelta di Stefano Pioli, perché al momento non c’è nessuna trattativa avviata per la sua cessione.

Come riporta Gianluca Di Marzio, c’è stata una manifestazione di interesse del Lione, ma i francesi non hanno ancora fatto passi in avanti per formulare un’offerta ufficiale. Il Milan attende di monetizzare per Paquetà per poi sferrare l’assalto a un difensore. Il Lione vuole prima cedere: il maggiore indiziato è Aouar, destinato all’Arsenal. Un domino di giocatore che al momento è solo in fase progettuale.

