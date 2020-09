Milan, Keita verso la Sampdoria: era l’alternativa a Chiesa

Un obiettivo di mercato del Milan sta per sfumare. Keita Balde sta per trasferirsi alla Sampdoria. Era l’alternativa a Federico Chiesa.

Keita Balde è stato accostato per alcuni giorni al Milan come alternativa a Federico Chiesa. I rossoneri non hanno mai avviato una vera e propria trattativa per l’esterno del Monaco, ma ha pensato a lui per rinforzare il pacchetto di esterni d’attacco.

Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio su Sky Sport, c’è la Sampdoria nel futuro di Keita. È stato il tecnico Claudio Ranieri a chiedere espressamente l’ex Lazio, a prescindere dalla cessione di Gaston Ramirez. Su Keita c’era anche l’interesse della Fiorentina.

Il Milan a questo punto dovrà trovare un’altra alternativa, nel caso in cui non dovesse arrivare Chiesa, ma potrebbe anche restare così, dando fiducia a Saelemaekers, Castillejo e Brahim Diaz per il ruolo di esterno destro.

MILAN, MILENKOVIC: LA FIORENTINA CHIEDE 40 MILIONI