Milan, Paquetà per Milenkovic: la Fiorentina vuole 40 milioni

Nikola Milenkovic è il primo obiettivo per la difesa del Milan. La Fiorentina valuta il serbo 40 milioni di euro, una cifra considerata troppo alta dal club rossonero. Al momento non c’è alcuna trattativa per il giocatore, anche perché il Milan vuole prima cedere Lucas Paquetà, destinato al Lione. Negli scorsi giorni i rossoneri hanno provato a inserire il brasiliano nella trattativa, ma i viola vogliono solo cash.

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio su Sky Sport, l‘Inter si sta affiancando al Milan nella corsa al difensore, anche se non esiste un vero e proprio derby di mercato. I nerazzurri proveranno a tentare l’affondo per il serbo solo in caso di partenza di Milan Skriniar.

