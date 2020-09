Calciomercato Milan, novità su Duarte: interesse dal Brasile

News di Calciomercato sul futuro di Duarte al Milan. Sul difensore c’è l’interesse di due società brasiliane, ecco le ultime.

Léo Duarte non rientra nei piani del Milan. Arrivato un anno fa dal Flamengo per circa 10 milioni, il difensore non è riuscito ad imporsi. Poche le presenze e tanti invece i dubbi sulla sua affidabilità. Anche in questo ritiro pre-campionato, nelle quattro amichevoli disputate dal Diavolo, non ha convinto. Domani, contro lo Shamrock ai preliminari, Matteo Gabbia è favorito su di lui per affiancare Simon Kjaer, in assenza di capitan Romagnoli.

L’addio del difensore brasiliano è un’opzione concreta. Il Milan è in attesa di offerte, che per il momento non sono arrivate. Ci sono però novità dal Brasile, a riportarle è Radio SP. Secondo le loro informazioni, ci sarebbe un interesse di due società brasiliane per Duarte: parliamo di Gremio e San Paolo.

Cessioni Milan, via anche Musacchio

Il ritorno in patria potrebbe essere un’ottima soluzione per lui. Ha avuto difficoltà ad adattarsi ai ritmi dell’Europa e all’ossessivo tatticismo del calcio italiano. L’addio è cosa certa e ora il Milan spera in un’offerta concreta e in linea con le richieste. Non è da escludere anche l’ipotesi del prestito, se proprio non si riuscisse a piazzarlo a titolo definitivo.

Lui è in uscita così come lo è Mateo Musacchio, all’ultimo anno di contratto. Per questo motivo Paolo Maldini e Frederic Massara stanno cercando un nuovo difensore, anche se per adesso non c’è una trattativa vera e propria. Tanti nomi e ipotesi, nessun obiettivo preciso. Probabilmente il Milan vuole aspettare l’esito dei preliminari prima di fare un colpo.

