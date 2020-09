Shamrock-Milan, Pioli: “Soddisfatto, ma serve crescere. Ibra campione”

Stefano Pioli soddisfatto del passaggio del turno in Europa League. Il Milan ha battuto 2-0 lo Shamrock Rovers a Dublino con una prestazione positiva.

Stefano Pioli al termine di Shamrock Rovers-Milan 0-2 è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria conquistata in Irlanda.

Queste le dichiarazioni del mister da Dublino: «Ieri in conferenza stampa ero positivo e fiducioso, ma dentro ero preoccupato. Affrontavamo una buona squadra, che sta meglio di noi. Giocare una partita così dopo tre settimane non era facile. Sapevo che la squadra era pronta, abbiamo fatto una prestazione buona. Sono soddisfatto. Ma dovremo crescere ancora».

Pioli si aspetta ulteriori progressi da parte del suo Milan: «Avevo il timore della prima partita dopo 40 giorni, una partita importante. Ma non avevo dubbi sulle qualità e i principi della squadra. Secondo me dobbiamo guardare da gennaio e non dalla ripresa. E’ chiaro che bisogna continuare. Noi vogliamo andare ai gironi e continuare a crescere e migliorare. I norvegesi sono forti, stanno stra vincendo il campionato. Ora pensiamo al Bologna e poi penseremo al prossimo turno».

Si passa a Zlatan Ibrahimovic: «Ibrahimovic in campo è troppo intelligente, capisce dove posizionarsi per avvantaggiarsi. Nelle prime partite veniva un po’ troppo basso. Poi lo abbiamo usato come punto di riferimento. Lui è un campione, mi aspetto questo e anche di più da lui».

Il tecnico rossonero aggiunge: «Credo che le prestazioni stiano andando nella direzione giusta. Dobbiamo continuare a crescere, gli avversari saranno difficili e importanti. Il campionato ci presenterà delle difficoltà. Abbiamo ambizioni, siamo il Milan, vogliamo alzare il livello il più possibile».

Pioli nel finale di intervista viene interpellato anche su Federico Chiesa : «Il Milan deve giocare per vincere e credo che lo faremo. Ci prepariamo in un certo modo, abbiamo la convinzione di giocarci ogni singola partita. Telefonata a Chiesa? No, ora telefono la mia famiglia e gli do la buonanotte».

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Milan avanti in Europa: Ibra e Calhanoglu stendono lo Shamrock