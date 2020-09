Milan avanti in Europa: Ibra e Calhanoglu stendono lo Shamrock

La cronaca di Shamrock Rovers-Milan del secondo preliminare di Europa League 2020/2021 con gli aggiornamenti in tempo reale e il risultato finale a Dublino.

Stasera a Dublino si è disputata Shamrock Rovers-Milan, partita valida per il secondo turno del preliminare di Europa League. Si trattava di una gara secca, senza ritorno.

Ad avere la meglio è la squadra di Stefano Pioli, che al Tallaght Stadium si impone con il risultato finale di 2-0 e nel terzo turno incontrerà i norvegesi del Bodo Glimt. Un gol per tempo dei rossoneri, che passano in vantaggio con Zlatan Ibrahimovic e poi raddoppiano con Hakan Calhanoglu.

Shamrock Rovers-Milan: cronaca primo tempo

Il Milan inizia la partita con il piglio giusto, mantiene il possesso della palla e cerca i varchi per fare male allo Shamrock Rovers, chiuso nella propria metà campo. I rossoneri sono padroni del gioco, però manca la sufficiente precisione in fase offensiva per andare al tiro.

La prima occasione interessante della serata è degli irlandesi, che al 14′ vanno alla conclusione con Greene: in area l’attaccante calcia rasoterra col sinistro in diagonale e trova Donnarumma bravo alla respinta. Dopo la fiammata dei padroni di casa, la squadra di Pioli riprende il controllo del match.

Al 23′ gol del Milan firmato Ibrahimovic! Lo svedese su assist di Calhanoglu non perdona in area di rigore: tiro forte col destro che non lascia scampo a Mannus. Due minuti dopo bellissimo assist di Zlatan per Castillejo, che col destro batte Mannus ma c’è McEneef a salvare lo Shamrock Rovers respingendo un pallone destinato a finire sicuramente in rete.

Al 28′ Greene vince un duello con Gabbia e poi da posizione defilata tenta il tiro, trovando ancora Donnarumma pronto alla respinta. L’attaccante irlandese poteva servire un compagno meglio piazzato che avrebbe potuto creare più problemi al Milan. Sul corner successivo Lopes anticipa Kjaer, però manda alto.

Al 34′ conclusione al volo col sinistro di Theo Hernandez su cross di Ibrahimovic, ma lo Shamrock Rovers si salva. Il pallone comunque non era destinato a finire in gol. Al 36′ Calhanoglu dopo la sponda di testa di Ibra arriva al tiro di controbalzo col destro dal limite dell’area, però manda alto.

Al 42′ Theo Hernandez mette dentro una palla rasoterra interessante: ci arriva Calabria, che praticamente a botta sicura viene murato e poi Ibrahimovic di sinistro spedisce alto. Due minuti dopo colpo di testa centrale di Finn dall’interno dell’area, Donnarumma para senza problemi. Il Milan doveva essere più attento nell’azione irlandese. Primo tempo che termina sul risultato di 1-0 per il Diavolo.

Shamrock Rovers-Milan: cronaca secondo tempo

La ripresa inizia con un Milan sempre propositivo, ma uno Shamrock comunque grintoso. Al 53′ traversa colpita da Calhanoglu con una sorta di rovesciata, poi sullo sviluppo della azione Mannus mette in corner la conclusione potente di destro di Calabria.

Al 59′ punizione insidiosa di Calhanoglu, Mannus mette in corner. Al 64′ Saelemaekers di sinistro calcia debolmente in area e favorisce la parata del portiere avversario. Tre minuti dopo Calhanoglu fa 2-0 con un preciso destro da fuori area su passaggio arretrato di Saelemaekers.

Al 71′ lo Shamrock reagisce con una zampata di sinistro di Greene in area, ma Donnarumma è ancora bravo a parare. Al 74′ Pioli inserisce Krunic al posto di Saelemaekers. Il mister rossonero mette un centrocampista per dare maggiore sostanza in mezzo. La squadra di casa non molla e si sbilancia in avanti, anche se il Milan riesce a tenere bene il campo.

All’82’ arriva un tiro di Calabria col sinistro, però Mannus para senza fatica. Due minuti dopo dentro Tonali e Brahim Diaz per Bennacer e Calhanoglu. Al 90′ Lopes decisivo nel chiudere su Castillejo, ben servito da Diaz e pronto a calciare davanti a Mannus.

Tre minuti di recupero concessi dall’arbitro a Dublino. Il Milan gestisce bene la foga dello Shamrock Rovers di provare a fare un gol. Al triplice fischio i rossoneri possono esultare per il passaggio al terzo turno preliminare di Europa League. Di fronte ci saranno i norvegesi del Bodo Glimt.

