Sky – Milan, sfida a Giampaolo per il centrocampista

In casa Milan torna di moda il nome di Torreira. Il centrocampista che piace al Torino di Giampaolo è pronto a lasciare l’Arsenal

In casa Milan c’è l’intenzione di completare il pacchetto di centrocampo con un nuovo acquisto dopo quello di Sandro Tonali. Il nome in cima alla lista resta sempre quello di Tiemoué Bakayoko ma la trattativa continua a non sbloccarsi.

Il Milan tiene d’occhio il mercato alla ricerca di un’opportunità: difficile possa essere Soumaré, per il quale il Lille chiede più di 35 milioni di euro.

Un’ultima idea porta ad un obiettivo della passata stagione: secondo quanto riportato da Sky Sport, il Diavolo avrebbe chiesto informazioni su Torreira, che sembra destinato a lasciare l’Arsenal. Ci sono stati dei contatti ma sull’ex Sampdoria c’è anche il Torino di Giampaolo e la Roma di Fonseca.

