Bologna, Orsolini svela: “Leonardo mi voleva al Milan”

Leonardo ambiva a portare Riccardo Orsolini al Milan. A rivelarlo è proprio il giocatore del Bologna, che lunedì affronterà i rossoneri a San Siro.

Riccardo Orsolini è sicuramente uno dei giocatori più interessanti del Bologna, avversario del Milan nella prima giornata di Serie A 2020/2021. Sinisa Mihajlovic punta molto su di lui.

Il 23enne di Ascoli Piceno in un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport ha rivelato che Leonardo lo voleva in maglia rossonera: «Sì, sì, ma sono ancora qui».

Orsolini è assolutamente concentrato sul Bologna, dove vuole crescere ancora e riscattarsi dopo il periodo post-lockdown nel quale non aveva brillato in campionato: «Certo che resto, dove cavolo vado… Felice perché è in pratica il terzo anno e posso dare continuità. Conosco tutti e adoro la piazza, e se giocherò sarà solo perché me lo sono guadagnato, visto che con Sinisa se sgarri sei fuori».

Il numero 7 rossoblu ha il potenziale per diventare un giocatore di buonissimo livello. Sotto la guida di un allenatore come Mihajlovic può pensare di fare un salto di qualità importante in questa stagione. Ovviamente in casa Milan si spera che Orsolini non voglia iniziare a fare bene da lunedì, quando i rossoneri affronteranno il Bologna…

