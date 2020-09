Calciomercato Milan, futuro Pezzella: parla il difensore

German Pezzella chiarisce la sua posizione sul rinnovo con la Fiorentina. Il centrale non ha escluso una partenza, ma vuole prima parlare con il club viola.

German Pezzella è uno degli obiettivi per la difesa del Milan. La Fiorentina vorrebbe rinnovare il contratto del capitano viola, ma il giocatore non sembra convinto. Intervistato dal Corriere Fiorentino, Pezzella ha voluto chiarire il suo futuro: “Rinnovo con la Fiorentina? Ne parleremo e decideremo quello che sarà il bene di entrambi”.

Pezzella potrebbe essere una soluzione low cost per la retroguardia rossonera, che necessita di rinforzi. Arrivare a Nikola Milenkovic è complicato, considerando i 40 milioni richiesti dalla Fiorentina, così la società di Via Aldo Rossi potrebbe ripiegare su Pezzella. Il Milan aspetta che l’argentino parli con la società gigliata per poi tentare l’assalto.

