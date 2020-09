Ibrahimovic, maglia al figlio di Greene dopo Shamrock-Milan | FOTO

Aaron Greene ha voluto fortemente la maglia di Zlatan Ibrahimovic dopo Shamrock Rovers-Milan. Al termine del match l’ha chiesta e regalata al figlio.

Zlatan Ibrahimovic la grande star del match Shamrock Rovers-Milan. Lo svedese era il giocatore dal nome maggiormente importante in campo a Dublino e c’era da aspettarsi che qualcuno tra gli avversari volesse la sua maglia al termine della partita.

Ad aggiudicarsela è stato Aaron Greene, attaccante che ieri sera è risultato uno dei migliori giocatori della squadra allenata da Stephen Bradley. Al triplice fischio dell’arbitro è andato da Ibra per farsi dare la sua maglia e poi l’ha consegnata al proprio figlio, facendogli sicuramente un regalo molto gradito.

He ran straight over to his son to give him a gift he’d never forget 💚 pic.twitter.com/ardf64LYcf

After Shamrock’s game vs. AC Milan, Aaron Greene managed to swap shirts with Zlatan.

Zlatan learned that Aaron Greene’s son, a Rovers Academy player, was a ballboy at the game. He promised him his jersey, he made sure that he got it 👌 pic.twitter.com/b3kyCgs0l6

— Shamrock Rovers FC ☘️ (@ShamrockRovers) September 18, 2020