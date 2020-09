Calciomercato Milan, 5 cose che non sapevi su Depay | VIDEO

Calciomercato Milan, scambio Paquetà Depay. Cinque cose che non sapevi sull’attaccante olandese del Lione.

Il Lione fa sul serio per Lucas Paquetà. Stando alle ultime indiscrezioni di Calciomercato, il club francese sarebbe addirittura disposto ad inserire Memphis Depay nella trattativa. L’olandese, in scadenza di contratto nel 2021 col Lione, è stato più volte accostato ai rossoneri.

Una trattativa difficile per diversi motivi. Infatti Depay è anche in orbita Barcellona, con Koeman che lo vorrebbe per sostituire Luis Suarez. Attenzione, però: l’attuale centravanti del Barça potrebbe rimanere, tanto che la Juventus sta accelerando per chiudere l’affare Dzeko con la Roma.

A quel punto Depay potrebbe diventare sul serio di nuovo un obiettivo del Milan. E sarebbe un colpo stroardinario perché l’olandese è un top player, un attaccante di livello assoluto, decisivo anche nell’ultima Champions. La situazione contrattuale può favorire i rossoneri.

In attesa di novità in merito a questa trattativa, conosciamo meglio Depay con queste cinque interessanti curiosità sul suo conto. Dal nome dietro alla maglia alla passione per i tatuaggi e il rap.

INFORTUNIO ROMAGNOLI, LE ULTIME NEWS

Milan, 5 curiosità su Depay