Milan, priorità Calhanoglu: l’offerta per il rinnovo

Ecco la proposta che il Milan è pronto a formulare agli agenti di Hakan Calhanoglu, che deve essere blindato al più presto.

Il turco Hakan Calhanoglu ha iniziato la sua quarta stagione con la maglia del Milan alla grande. Ieri, nel debutto ufficiale in Europa League, ha realizzato un gol, un assist e colpito una traversa.

Il numero 10 resta un elemento imprescindibile nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli. Ecco perché il Milan deve assolutamente blindare il trequartista, che attualmente ha ancora solo pochi mesi prima della scadenza del contratto.

Calhanoglu è una priorità per la dirigenza del Milan. Sarebbe già pronta l’offerta ufficiale da formulare al suo agente Gordon Stipic per rinnovare il contratto del turco: quadriennale da 3 milioni netti a stagione, fino al giugno 2024 per restare a lungo in rossonero.

Una proposta allettante, visto che si tratterebbe anche di un discreto incremento di stipendio. Inoltre Calhanoglu dà assoluta disponibilità al Milan, avendo fatto sapere in estate di non considerare assolutamente le offerte in arrivo dalla Bundesliga tedesca.

A fine calciomercato si parlerà dunque del prolungamento di contratto per Calha, che ha trovato in Ibrahimovic un partner offensivo ideale, abile a farlo crescere a livello tecnico e caratteriale.

