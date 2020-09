Gazzetta – Shamrock-Milan, pagelle: Calhanoglu top, Gabbia non convince

Hakan Calhanoglu migliore giocatore del Milan, invece Matteo Gabbia il peggiore. Le pagelle della Gazzetta dello Sport sul match contro lo Shamrock Rovers.

Il Milan ha superato il primo ostacolo verso la qualificazione alla fase a gironi dell’Europa League 2020/2021. Battuto 2-0 lo Shamrock Rovers a Dublino.

Non una prestazione perfetta della squadra di Stefano Pioli, che comunque ha meritato di vincere contro un avversario fisicamente molto più avanti. I rossoneri hanno messo minuti utili nelle gambe in vista dei prossimi impegni più complicati. Certamente il successo in Irlanda rappresenta una buona iniezione di fiducia per il Diavolo.

Europa League, Shamrock-Milan: pagelle della Gazzetta

Oggi, come di consueto, La Gazzetta dello Sport ha stilato le pagelle della partita Shamrock Rovers-Milan 0-2. È Hakan Calhanoglu ad essere indicato come il migliore in campo. Voto 7,5 per il turco, autore dell’assist dell’1-0 e del gol del raddoppio. Ha colpito anche una traversa con una rovesciata. Buona prestazione la sua.

Voto 7 sia a Gianluigi Donnarumma sia a Zlatan Ibrahimovic. Gigio ha indossato la fascia da capitano e si è fatto trovare pronto quando gli irlandesi si sono resi pericolosi. Lo svedese alla prima occasione ha segnato e in generale ha fornito la solita prova da leader, guidando i compagni e facendo da punto di riferimento nella manovra offensiva.

Il quotidiano sportivo nazionale dà 6,5 ai terzini Davide Calabria e Theo Hernandez, autori di prestazioni positive. Sufficienza per Simon Kjaer, Franck Kessie, Rade Krunic e Samuel Castillejo.

Da 5,5 viene considerato il rendimento di Matteo Gabbia, Ismael Bennacer e Alexis Saelemaekers. Il giovane difensore centrale del Milan soffre un po’ troppo contro Greene, al quale viene concessa un’occasione abbastanza ghiotta nel primo tempo. Invece il centrocampista algerino è stato a volte impreciso in fase di impostazione. E l’ex Anderlecht punge poco, anche se è suo il passaggio a Calhanoglu per il 2-0.

