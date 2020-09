Sportmediaset – Milan, Pioli vuole Milenkovic. Ma Ajer è in pole

Nikola Milenkovic è sempre l’obiettivo numero uno del Milan e di Pioli per la difesa rossonera. Ma al momento è un affare molto difficile.

La priorità di mercato del Milan in questi giorni è sistemare la difesa. Al netto di eventuali partenze, i rossoneri vogliono acquistare un difensore centrale di spessore.

Il preferito di Stefano Pioli è sempre Nikola Milenkovic. Secondo gli aggiornamenti di Sportmediaset il tecnico rossonero vorrebbe lavorare ancora con il centrale serbo, che lui stesso ha lanciato ai tempi di Firenze.

La Fiorentina però a sua volta non molla. Continua a valutare 40 milioni il cartellino di Milenkovic, mentre il Milan al momento non si è spostato dall’offerta di prestito oneroso più diritto di riscatto in vista della prossima stagione.

Difficile a queste condizioni arrivare a Milenkovic. Ecco perché arrivano conferme sull’obiettivo Kristoffer Ajer, gigante norvegese del Celtic Glasgow che appare oggi come un target molto più semplice da raggiungere.

Pare che dalla Scozia siano giunte aperture importanti, con il Celtic pronto anche ad accettare un prestito oneroso per lasciar partire Ajer in direzione Milan. Come scrive Calciomercato.com lunedì è previsto un incontro tra i rappresentanti del classe ’98 e la dirigenza rossonera a Casa Milan.

