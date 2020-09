Lione, ufficiale la cessione di Traoré. Ora l’assalto a Paquetà

Nuovi indizi avvicinano Lucas Paquetà al Lione. Il centrocampista brasiliano potrebbe seriamente diventare un obiettivo dell’OL.

Arrivano altri indizi dalla Francia per il possibile trasferimento al Lione di Lucas Paquetà.

Il centrocampista del Milan è un obiettivo della società francese, visto che il direttore sportivo Juninho pare avere un debole per il classe 1997.

Poco fa il Lione ha ufficializzato la cessione di Bertrand Traoré. L’esterno offensivo è stato ingaggiato dall’Aston Villa per una cifra intorno ai 18 milioni di euro.

Un bell’introito per l’OL, che ora potrebbe seriamente reinvestire il denaro su Paquetà, calciatore che il Milan è pronto a cedere sul mercato per liberare un posto in rosa.

I rossoneri continuano a valutare l’ex Flamengo circa 22-23 milioni di euro, senza formule riguardanti il prestito. Il Lione vorrebbe uno sconto per assicurarsi il giovane calciatore, che nell’ultima stagione è stato spesso relegato in panchina.

Paquetà attende la chiamata, il Milan ed il Lione valutano l’accordo. Che probabilmente farebbe comodo a tutti.

