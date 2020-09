Calciomercato Milan, Pobega nel mirino del Lecce

Tommaso Pobega potrebbe lasciare il Milan per un nuovo prestito prima della chiusura del mercato. Il centrocampista piace in Serie B, al Lecce

Non è ancora arrivato il quarto centrocampista che dovrebbe completare il reparto con Bennacer, Kessie e Tonali. Tiemoué Bakayoko resta in attesa che il Milan acceleri per riportarlo in Italia. Nel frattempo Stefano Pioli può contare su Tommaso Pobega, ritornato a Milanello questa estate dopo il prestito al Pordenone.

Il classe 1999, però, nella prima partita ufficiale, contro lo Shamrock Rovers, non si è seduto nemmeno in panchina. Un segnale che può far capire che lo spazio al Milan per il giocare è davvero ridotto.

Negli ultimi giorni di calciomercato potrebbero dunque aprirsi le porte di un prestito. Al calciatore – secondo quanto riportato da Gianluigi Longari – si sarebbe interessato il Lecce.