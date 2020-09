Calciomercato Milan, Pradè: “Per Chiesa più di 70 milioni”

Parla il Direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè. Ecco le dichiarazioni in merito al futuro di Federico Chiesa

Prima del calcio d’inizio di Fiorentina–Torino ha parlato Daniele Pradè. Il Ds della Fiorentina – intervenuto ai microfoni di ‘SkySport’ – ha risposto alle domande in merito al futuro di Federico Chiesa: “Oggi posso dire che è un nostro giocatore e non c’è nulla che faccia pensare al contrario – esordisce – Se lo valutiamo 70 milioni? Anche qualcosina in più (ride, ndr)”.

Federico Chiesa, ricordiamo, è uno dei calciatori della Fiorentina, insieme a Milenkovic e Pezzella che piace al Milan.

LEGGI ANCHE: LEAO SORRIDE, E’ PRONTO