Milan, riapre San Siro: via libera dalla Regione

E’ arrivata l’ordinanza di Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardi, per la riapertura degli impianti sportivi fino ad un massimo di mille persone

Dopo l’Emilia Romagna e il Veneto anche la Lombardia apre ai tifosi. E’ arrivata l’ordinanza del presidente della Regione, Attilio Fontana, che si accoda ai governatori Bonaccini e Zaia.

San Siro, così come il resto degli impianti sportivi, si avvia ad una riapertura graduale: l’ordinanza, come si legge su gazzetta.it, valida fino al 15 ottobre, permette un ingresso di 1.000 tifosi. Per gli impianti al chiuso, invece, non più di 700 persone.

LEGGI ANCHE: LEAO SORRIDE, E’ PRONTO