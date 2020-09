Sky – Milan-Bologna, niente ritiro alla vigilia

Domani sarà vigilia per il Milan. I rossoneri giocheranno lunedì sera contro il Bologna per la prima partita di Serie A

Il Milan è tornato ad allenarsi in vista del primo impegno in campionato, in programma lunedì sera a San Siro, contro il Bologna. Gli uomini di Stefano Pioli – come raccontato da Sky Sport – ha lavorato sotto gli occhi attenti di Paolo Maldini e Frederic Massara.

Domani, alla vigilia della partita, non sarà obbligatorio il ritiro di squadra. I giocatori potranno, così, far rientro a casa dalle rispettive famiglie.

