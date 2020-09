Calciomercato Milan, una big italiana insiste per Chiesa

Il Milan continua a monitorare Federico Chiesa per il ruolo di esterno offensivo. Il ventiduenne è un obiettivo molto complicato, sia per il prezzo richiesto dalla Fiorentina, che per la concorrenza della Juventus.

Federico Chiesa è il nome più caldo nella lista degli obiettivi del Milan. Il tecnico Stefano Pioli lo vorrebbe a tutti i costi, ma la Fiorentina non vuole mollarlo. In settimana il direttore sportivo Daniele Pradè ha dichiarato che l’esterno potrebbe valere anche più di 70 milioni di euro, una cifra che i rossoneri non vogliono assolutamente spendere per nessuno.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, la Juventus sarebbe tornata alla carica per il giocatore viola, inserendolo tra i nomi idonei a ricoprire il ruolo di esterno d’attacco. Nel caso in cui Douglas Costa lasciasse i bianconeri in direzione Manchester United, il direttore sportivo Fabio Paratici farebbe partire l’assalto a uno tra Chiesa, El Shaarawy e Carrasco.