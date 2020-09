Calciomercato Milan, Fofana non convocato: cessione vicina

Fofana è uno dei nomi in orbita Milan per rinforzare la difesa. Il centrale francese non è stato convocato dal Saint Etienne per la gara odierna contro il Nantes.

Wesley Fofana è monitorato dal Milan da un po’ di tempo, ma i rossoneri non hanno ancora presentato un’offerta ufficiale. Il difensore centrale del Saint Etienne è valutato circa 40 milioni di euro dal club francese e piace anche al Leicester, che si è mosso con concretezza per il giocatore, arrivando a offrire 29 milioni di euro.

Il Milan al momento è alla finestra, in attesa di segnali. Uno di questi è arrivato proprio oggi perché, come riporta Telefoot, il Saint Etienne non ha convocato Fofana per la gara odierna contro il Nantes. Un indizio che spinge il francese sempre più lontano dalla società transalpina. Secondo quanto riferisce l’Equipe, il giocatore avrebbe anche riportato un affaticamento al ginocchio sinistro, ma la sensazione è che il futuro di Fofana sia segnato.

BAKAYOKO: PROSEGUONO I CONTATTI