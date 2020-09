Calciomercato Milan, Jovic si complica: due club interessati

L’unico nome sulla lista dei desideri del Milan per il ruolo di vice Ibrahimovic è Luka Jovic. Sul centravanti del Real Madrid è forte anche l’interesse di Napoli e Monaco.

Luka Jovic è nel mirino del Milan per rinforzare l’attacco. Il centravanti croato ha tutte le caratteristiche per ricoprire nel migliore dei modi il ruolo di vice Ibrahimovic. Il Real Madrid sembra disposto al prestito, ma la trattativa non è mai decollata, perché il Milan, al momento, ha altre priorità.

Secondo quanto riferisce il portale spagnolo todofichajes.com, quest’attesa potrebbe costare cara al club rossonero. Negli ultimi giorni, infatti, si sarebbero inseriti anche Napoli e Monaco nella corsa all’attaccante. I partenopei vorrebbero il croato per sostituire il partente Milik, mentre è stato direttamente il tecnico dei monegaschi Niko Kovac a chiedere il connazionale per la sua squadra. Non è escluso che il Milan non acquisti affatto un nuovo attaccante centrale, puntando su Rebic e il giovane Lorenzo Colombo.