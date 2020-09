Centrocampo Milan | Pioli ha l’imbarazzo della scelta

Tanti calciatori tecnici e di spessore a centrocampo per il Milan di Pioli, che deve trovare le combinazioni giuste in mediana.

Mai come quest’anno il Milan vanta un centrocampo davvero di qualità. Calciatori completi, tecnici e pronti a prendersi il posto da titolare.

Come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli ha l’imbarazzo della scelta. Il tandem sulla mediana che, sulla carta, potrebbe essere il suo favorito è quello formato da Ismael Bennacer e dal neo acquisto Sandro Tonali. Due centrocampisti giovani e di carattere, perfetti per giocare assieme.

Ma entrambi hanno dimostrato in questo momento di non avere ancora una condizione fisica superlativa. Bennacer contro lo Shamrock è andato spesso in difficoltà, mentre Tonali ha avuto poco spazio. Inoltre è difficile pensare di mettere fuori Franck Kessie, giocatore dal rendimento costante e dalla fisicità prorompente.

Si ripartirà dal classe ’96, che viene dalla sua migliore stagione da quando indossa la maglia del Milan, ma Pioli valuterà di volta in volta chi schierare nei due posti davanti alla difesa.

Senza dimenticarsi di Rade Krunic. Il bosniaco è in partenza, anche se giovedì in coppa ha fatto molto bene entrando in corsa. Altro elemento duttile che può fare comodo se non dovesse lasciare Milanello.

Viva l’abbondanza a centrocampo dunque, mentre in altri reparti c’è ancora qualcosa da sistemare.

