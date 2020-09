CorSport – Milan, tutto su Ajer: strategia alla Tonali

Il Milan sembra essersi orientato su Kristoffer Ajer per rinforzare la difesa. Arrivano segnali positivi dalle parti di Glasgow.

Troppo caro Nikola Milenkovic. La Fiorentina continua a pretendere almeno 40 milioni di euro per trattare la cessione del serbo.

Il Milan allora ha scelto, secondo il Corriere dello Sport, di virare direttamente su Kristoffer Ajer. Il centrale norvegese torna così fortemente di moda dalle parti di via Aldo Rossi.

In settimana, forse già domani, è previsto un incontro a Casa Milan con i rappresentanti della SEG, ovvero l’agenzia di procuratori che gestisce il cartellino di Ajer. Chiari passi in avanti verso un affare concreto.

Il Celtic Glasgow certo non regalerà al Milan il proprio corazziere. Lo valuta 20 milioni di euro, ma i rossoneri proveranno a replicare le modalità dell’affare Tonali: prestito oneroso con diritto (o obbligo) di riscatto da dilazionare nelle prossime stagioni.

Assalto dunque ad Ajer, che al momento sembra la pista più probabile per la difesa. Ma il Milan tiene sempre in caldo una speranza per Milenkovic, a patto che la Fiorentina abbassi le pretese.

