Paquetà in uscita, Pioli ammette: “Vedremo il mercato”

Paquetà sempre più vicino alla cessione. Pioli ha confermato le sue difficoltà in questo momento. Le ultime di Calciomercato.

Lucas Paquetà è in una fase molto particolare della sua carriera. Stefano Pioli non lo ha convocato per la partita contro lo Shamrock per scelta tecnica, vedremo se sarà a disposizione per il Bologna domani. L’allenatore rossonero, intervenuto in conferenza stampa poco fa, ha parlato proprio del brasiliano e ha ammesso le sue difficoltà.

“Ha un problema con le posizioni“, ha detto Pioli. Paquetà quindi non riesce ad inserirsi nel modulo e nelle posizioni chieste dall’allenatore. Che hanno fatto le fortune del Milan in questi ultimi mesi. Il mister non ha intenzione di cambiare, e quindi lo spazio per il talento brasiliano è sempre meno. “Ha delle caratteristiche molto particolari“, ha continuato a spiegare Pioli. Un’ulteriore conferma che la sua cessione in questo Calciomercato è molto probabile.

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI

Calciomercato Milan, Paquetà verso l’addio

Infatti, prima di concludere l’intervento su Paquetà, ha detto: “Vedremo cosa succederà sul mercato“. Una conferma che il calciatore potrebbe presto fare le valigie. Sappiamo che su di lui c’è un forte interesse del Lione. In settimana si è parlato di un clamoroso affare: lo scambio fra il brasiliano e Memphis Depay. Un’operazione difficile se non impossibile. Intanto il Milan aspetta l’offerta adeguata. L’ex Flamengo è un pallino di Juninho, direttore sportivo dei francesi, e quindi potrebbe andare fino in fondo.

Intanto da Pioli è arrivata una conferma importante: Paquetà al Milan è in difficoltà e potrebbe presto andar via. Ormai sembra fuori dal progetto rossonero e la cessione è la soluzione più facile per tutti. Serve però un’offerta adeguata e importante. La richiesta dei rossoneri è di almeno 25 milioni: Depay come pedina di scambio sarebbe clamoroso, ma facciamo fatica a pensare che possa davvero andare in porto.

