LIVE | Milan-Bologna, la conferenza stampa di Pioli

La conferenza stampa di Pioli alla vigilia di Milan-Bologna. Tutte le dichiarazioni dell’allenatore rossonero in vista della prima di campionato.

Stefano Pioli è pronto ad intervenire in conferenza stampa per presentare Milan–Bologna. Dopo aver superato l’ostacolo Shamrock Rovers, i rossoneri tornano in campo in Serie A. Domani sera, a San Siro, arriva la squadra di Sinisa Mihajlovic. Un avversario sempre insidioso, affrontato non troppo tempo fa verso la fine dello scorso campionato: 5-1 il risultato finale. Adesso però è una nuova annata, e quindi nuove motivazioni e condizioni diverse. La partita sarà comunque complicata.

Alla vigilia del Milan, come sempre, Pioli parla in conferenza stampa per parlare di questa importante sfida. L’allenatore vuole cominciare con il piede giusto: ha avuto poco tempo per preparare la partita ma in questa fase è fondamentale trovare la condizione fisica. I rossoneri giovedì hanno un’altra partita di rilevo in Europa League e non possono fallire. Insomma, un inizio ricco di impegni, e tutti importanti.

COLPO IN DIFESA: RITORNO DI FIAMMA

Milan, Pioli in conferenza stampa

La conferenza stampa di Pioli comincerà alle 14:00. Noi di MilanLive.it vi forniremo tutte le sue dichiarazioni in tempo reale.