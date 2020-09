Calciomercato Milan – Ritorno di fiamma: Todibo si può fare

Torna di moda il nome di Jean-Clair Todibo per la difesa del Milan. Un nome che era stato già ampiamente cercato di recente.

Gli obiettivi per la difesa del Milan sono noti. I rossoneri seguono da tempo Nikola Milenkovic e nelle ultime ore si è rafforzata la pista Kristoffer Ajer.

Ma entrambe appaiono due opzioni non semplici né prossime. Milenkovic viene valutato dalla Fiorentina almeno 40 milioni di euro, mentre Ajer si può prendere a 20 milioni, anche se il Milan preferirebbe sfruttare la formula del prestito.

Intanto il Corriere dello Sport svela un ritorno di fiamma sempre per arricchire la difesa rossonera. Si tratta di Jean-Clair Todibo, centrale francese che milita nel Barcellona.

Todibo è un nome ben noto alle cronache di mercato del Milan: a gennaio scorso è stato vicino ad approdare in prestito a Milanello. Una trattativa ben avviata ma mai conclusa, visto che il classe ’99 ha scelto di virare sullo Schalke 04, nella Bundesliga tedesca.

Ora il 20enne stopper è rientrato a Barcellona, dove però di certo non avrà spazio per mettere in mostra le proprie qualità. Per questo motivo i blaugrana sono pronti a cederlo ancora a titolo temporaneo, con il Milan che potrebbe dichiararsi interessato.

Un’idea che potrebbe prendere corpo nelle ultime fasi della sessione di mercato. Todibo incarnerebbe tra l’altro le caratteristiche del difensore che cerca il Milan: giovane, di prospettiva e con buone qualità tecniche. Inoltre acquistabile con un affare low-cost.

LEGGI ANCHE -> REBIC TORNA TITOLARE DOMANI