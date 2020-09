Calciomercato Milan, ceduto Lenny Borges al Bayern Monaco

Lenny Borges lascia la Primavera del Milan e torna in Germania, dove militerà nella squadra B del Bayern Monaco. Oggi è stata ufficializzata l’operazione.

Il Milan ha ceduto in prestito annuale Lenny Borges al Bayern Monaco. Il 19enne terzino destro tedesco giocherà nella formazione B bavarese, impegnata nel campionato di terza divisione in Germania.

Il direttore del settore giovanile Jochen Sauer ha dichiarato quanto segue: “Lenny è un giovane giocatore tedesco in cui vediamo un potenziale di sviluppo sportivo. Siamo lieti che l’affare sia andato bene e che ora abbiamo un’altra alternativa per la fascia difensiva”. Il ragazzo è molto motivato: “Non vedo l’ora di poter indossare la maglia del Bayern e di affrontare la grande sfida in terza divisione”.

Borges è approdato al Milan nel 2019 proveniente dall’Amburgo, dove era cresciuto calcisticamente. È stato inserito nella Primavera rossonera guidata da Federico Giunti, ma ha collezionato poche presenze anche a causa di alcuni problemi fisici. Il contratto del ragazzo scade a giugno 2021, quindi il prestito il Bayern Monaco è il preludio all’addio definitivo.

