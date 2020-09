Calciomercato Milan, dalla Spagna: proposta al Lione per Depay

In Spagna scrivono che il Milan ha avanzato un’offerta al Lione per Memphis Depay. Un’operazione di scambio che però il club francese ha respinto per ora.

In questi giorni il nome di Memphis Depay è stato nuovamente accostato al Milan, anche se da via Aldo Rossi non è trapelata conferma sull’interesse per l’olandese. Il club rossonero ha altre priorità nel proprio calciomercato.

Tuttavia, dalla Spagna il portale Todofichajes.net scrive che il Milan ha proposto al Lione uno scambio con Lucas Paquetà. La società francese ha rifiutato, dato che ritiene che Depay abbia un valore di mercato superiore rispetto a quello dell’ex Flamengo nonostante il contratto in scadenza a giugno 2021.

Il Lione vorrebbe che i rossoneri inserissero un conguaglio economico per dare il via libera all’operazione. Il Milan, però, non sarebbe intenzionato a migliorare la propria offerta. Sullo sfondo c’è sempre il Barcellona, dove Ronald Koeman ha chiesto alla dirigenza di prendergli proprio Depay.

La destinazione catalana è la preferita dal giocatore, che comunque valuta anche altre opportunità per il suo futuro. Se il Barça non dovesse accelerare a breve, l’ex Manchester United guaderà altrove per proseguire la sua carriera.

