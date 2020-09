Calciomercato Milan – Futuro Fofana: la Premier è più vicina

Wesley Fofana deve ancora capire dove giocare nella nuova stagione. Il Milan lo segue a distanza, ma c’è un’altra ipotesi forte.

Tra i difensori sondati e seguiti dal Milan negli ultimi tempi c’è anche il francese Wesley Fofana. Lo stopper del Saint-Etienne è considerato un vero e proprio prospetto.

I rossoneri sono a caccia di un rinforzo in difesa ed il nome di Fofana sembrerebbe l’ideale, o quanto meno una forte alternativa a Nikola Milenkovic.

Peccato che gli aggiornamenti in arrivo da Sky Sports UK non sono positivi per la banda rossonera. Fofana è dato molto vicino al Leicester City, club che lo ha individuato come prossimo innesto per la difesa.

Pare che le trattative tra i due club siano a buon punto, con Fofana che accetterebbe di buon grado il trasferimento in Premier League. Milan al momento distante, spaventato anche dai 30 milioni di euro richiesti dal St.Etienne per il classe 2000.

