Milan, Aurier può finire in Russia: news dall’Inghilterra

Serge Aurier interessa a un club di Mosca e potrebbe trasferirsi in Russia, dopo le voci sul gradimento del Milan. Il Tottenham è disposto a venderlo.

Per diverse settimane Serge Aurier è stato indicato come obiettivo del Milan, ma la pista si è raffreddata. Il club rossonero non ha ceduto nessuno dei propri terzini destri e l’ivoriano ha costi elevati.

L’ex PSG può comunque lasciare il Tottenham, disposto a cederlo se arriverà la giusta offerta. Secondo quanto spiegato da Sky Sports, lo Spartak Mosca è fiducioso di riuscire ad acquistare il giocatore a titolo definitivo. Gli Spurs attendono la proposta e Aurier è disponibile a discuterne.

Finora l’ivoriano non ha giocato nelle partite ufficiali di Premier ed Europa League. José Mourinho per la fascia destra difensiva preferisce Matt Doherty, neo-arrivato dal Wolverhampton. Potrebbe impiegare Aurier martedì contro il Leyton Orient.

Il Tottenham chiede circa 25 milioni di euro per la cessione dell’ex PSG, che spera di lasciare Londra per trasferirsi in una squadra che gli conceda di giocare con continuità.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Milan-Bologna, i convocati di Pioli: tornano Paquetà e Rebic