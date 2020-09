Milan-Bologna, i convocati di Pioli: tornano Paquetà e Rebic

Stefano Pioli ha diramato la lista dei giocatori convocati per Milan-Bologna, partita di campionato che si giocherà questa sera a San Siro dalle ore 20:45.

Ci sono Lucas Paquetà, escluso contro lo Shamrock Rovers, e Ante Rebic (out in Europa per squalifica). Assente Tommaso Pobega, vicino allo Spezia. Non ci sono neppure Mateo Musacchio, Alessio Romagnoli e Andrea Conti per problemi fisici.

Di seguito l’elenco completo apparso sul sito ufficiale acmilan.com.

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Duarte, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Laxalt.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Çalhanoğlu, Díaz, Kessie, Krunić, Paquetá, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Castillejo, Colombo, Ibrahimović, Maldini, Rebić.

