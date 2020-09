Gli highlights di Milan-Bologna, la prima giornata di Serie A. Le azioni salienti del match di San Siro. Decide una doppietta di Ibrahimovic.

Un primo tempo di buon Milan quello in scena a San Siro. Dopo una buona occasione creata dalla squadra ospite, il Diavolo viene fuori e prende il controllo del campo e del pallone. Prima Gabbia e poi Bennacer vanno vicinissimi al gol ma sbagliano clamorosamente. Poco dopo la mezz’ora arriva la rete dell’1-0: la firma non può che essere di Zlatan Ibrahimovic, che di testa trova l’angolo per spingere in rete il cross perfetto di Theo Hernandez. Lo svedese sblocca il risultato e segna il primo gol di questo campionato della squadra di Stefano Pioli. Si chiude il primo tempo con il Milan avanti di una rete.

Inizia il secondo tempo e Ibrahimovic è ancora protagonista: prima sfiora il raddoppio, poi lo realizza su calcio di rigore. Un penalty praticamente perfetto: è 2-0 per il Milan. I rossoneri tengono il controllo della gara, anche se nella parte finale soffre troppo alcune ripartenze del Bologna. Intanto debuttano in Serie A col Milan i nuovi acquisti Brahim Diaz e Sandro Tonali. I rossoblu rischiano seriamente di accorciare le distanze ancora, ma senza successo. Buona la prima per il Diavolo che conquista un bel 2-0 in questa prima giornata.

Milan-Bologna, gli highlights del match

