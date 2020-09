Milan, formazioni ufficiali: Pioli ritrova Rebic

Ufficializzate le formazioni di Milan-Bologna, per la gara delle ore 20.45 valida per la prima giornata di Serie A. Ecco le scelte di Stefano Pioli

E’ tutto pronto per la prima partita a San Siro della stagione del Milan. I rossoneri scenderanno in campo contro il Bologna, alle ore 20.45, per il primo turno di Serie A.

Stefano Pioli conferma la squadra che ha battuto lo Shamrock Rovers, con l’unica eccezione rappresentata da Ante Rebic. Il croato, squalificato in Europa League, ritrova il suo posto sulla sinistra. Panchina dunque per Saelemaekers.

Le Formazioni Ufficiali:

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Dominguez, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

