Milan, Milenkovic verso l’Inter: sostituirebbe il partente Skriniar

L’Inter sta trattando la cessione di Milan Skriniar al Tottenham. In caso di addio, i nerazzurri andrebbero a prendere Nikola Milenkovic, obiettivo anche del Milan.

Nikola Milenkovic più vicino all’Inter che al Milan. I nerazzurri stanno trattando in queste ore con il Tottenham per la cessione di Skriniar per una cifra che si aggira attorno ai 50 milioni. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio su Sky Sport, l’Inter, per sostituire il difensore slovacco, andrebbe dritta sul centrale della Fiorentina.Il club viola non vorrebbe cedere Milenkovic, a meno che non arrivi un’offerta adeguata: l’Inter è pronta a garantire 40 milioni.

Il Milan a questo punto dovrà puntare su altri obiettivi e la sensazione è che alla fine si punti dritto su Nastasic nell’immediato, per poi cercare negli ultimi giorni di mercato un ulteriore rinforzo giovane e di grandi prospettive.

